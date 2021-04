Palermo, Almici espulso a Caserta: l’esterno rosanero salterà il match contro il Monopoli

Terzo successo esterno di fila per il Palermo di Giacomo Filippi.

Sabato pomeriggio, in occasione della sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero ha conquistato una vittoria importante in chiave playoff al culmine di una prova equilibrata ed intensa, al netto degli ormai noti limiti strutturali. Tre punti che danno certamente slancio e morale in vista del prossimo impegno ufficiale.

Chi salterà certamente la gara contro il Monopoli, in programma mercoledì 7 aprile alle ore 15 allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani”, è Alberto Almici. Croce e delizia. L’esterno ex Hellas Verona, protagonista in positivo per gran parte del match, è stato espulso nel secondo tempo dopo un’entrata a forbice sulle gambe di Rillo. Il numero 29 rosanero, dunque, dovrà scontare un turno di squalifica. Tornerà a disposizione, invece, Francesco De Rose.

Si tratta del secondo cartellino rosso rimediato in stagione da Almici. Era già successo nella partita giocata contro la Viterbese.