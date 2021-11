Palermo, allo stadio gratis donando sangue: l’iniziativa del club rosa con Fratres

Lo Stadio Renzo Barbera ospita una speciale postazione per le donazioni di sangue, coordinata dall'Associazione Donatori di Sangue Fratres

"Sabato 4 dicembre e Sabato 18 dicembre, dalle 8 alle 12.30 , lo Stadio Renzo Barbera ospita una speciale postazione per le donazioni di sangue, coordinata dall'Associazione Donatori di Sangue Fratres – Palermo ODV e dal dott. Pietro Giannopolo. Grazie all’iniziativa “Chi ha sangue rosanero?” , chi parteciperà a uno dei due appuntamenti riceverà in omaggio un biglietto di tribuna per la gara casalinga del Palermo del giorno successivo alla donazione, contro il Monopoli (il 5 dicembre) o contro il Bari (il 19 dicembre).

“Nonostante l’impegno quotidiano dei nostri volontari per informare la popolazione sull’importanza della donazione non riusciamo ad arrestare la cronica carenza di sangue in cui versa l’Ospedale Cervello che oggi risente di un deficit di circa 7.000 donazioni tra sangue ed emocomponenti”, denuncia il direttore di Fratres Palermo, dott. Pietro Giannopolo, che pone l’attenzione sull’importanza cruciale dell’educazione alla donazione del sangue e degli emocomponenti: “Non è semplicemente un gesto di generosità e altruismo, ma è il modo più semplice per aiutare i pazienti in attesa di trasfusione ad affrontare al meglio la propria condizione. Molti pazienti talassemici o dell’unità trapianti dell’ospedale Cervello attendono anche giorni prima di poter fare una trasfusione di sangue o piastrine, gli interventi spesso vengono rinviati poiché non sono disponibili le sacche di sangue per poter affrontare l’operazione. Tutto ciò è all’ordine del giorno all’Ospedale Cervello e l’emergenza sangue per noi dura tutto l’anno”.