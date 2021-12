Palermo, allergia da “big match”: solo 5 i punti conquistati contro le concorrenti

Il Palermo di Giacomo Filippi ha conquistato solamente cinque punti contro le dirette concorrenti del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

"Nella stagione dei big match, il Palermo si riscopre allergico. A differenza di un anno fa, quando i rosa riuscivano a tirar fuori qualcosa in più nelle partite di cartello, stavolta emergono tutte le difficoltà delle sfide ad alta tensione", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sulle difficoltà dei rosanero nel racimolare punti contro le dirette concorrenti.

L'ultimo esempio risale proprio al derby contro il Catania che, per caratura e posta in palio, può benissimo essere paragonato ad una sfida di vertice nonostante la classifica dica il contrario. Allo stadio "Angelo Massimino", la compagine di Filippi non ha mai dato l'impressione di poter rimettere il risultato in carreggiata dopo l'iniziale vantaggio firmato Luca Moro.

"In casa, la situazione non migliora, per quanto di sconfitte non ne sia arrivata neanche una. Ed è questo il punto di forza degli uomini di Filippi, in vista di un altro big match come quello di domenica col Bari", si legge sul Gds. L'ultima vittoria maturata in uno scontro diretto risale al match contro il Monopoli che si è disputato presso le mura amiche rosanero. Un dato non particolarmente confortante, dato il per nulla esaltante rendimento esterno dei pugliesi (media di un punto a partita lontani dal proprio stadio).

In casa, il Palermo ha ottenuto due pareggi contro Catanzaro e Avellino. In trasferta, resta ancora sotto gli occhi di tutti la debacle di Torre del Greco. "Un anno fa, nonostante gli evidenti difetti di una squadra mai realmente stata in corsa per la B, era proprio in questo tipo di sfide che il Palermo riusciva a tirar fuori qualcosa di buono", chiosa il Gds focalizzandosi sul percorso dei rosa che nello scorso campionato furono gli unici a non essere mai sconfitti contro la Ternana dei record.