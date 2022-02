Palermo, allarme difesa: nove reti subite in quattro partite. E’ record

Nove gol subiti dal Palermo nelle ultime quattro sfide, quattro reti incassate a Foggia: è record per la stagione 2021-22

Il Palermo non subiva quattro gol dalla sfida contro la Juve Stabia dello scorso 7 marzo 2021, andata in scena al "Renzo Barbera". Mentre in trasferta i rosanero non incassavano quattro reti dal 2 febbraio 2018 (Empoli-Palermo 4-0). Sono nove, invece, i gol subiti dalla squadra di Silvio Baldini nelle ultime quattro partite. Un record per la stagione. D'altra parte, la difesa a tre e la rivoluzione tattica proposta in Puglia ha creato non pochi scompensi, con il match di martedì che "ha confermato che una rondine non fa primavera. Per tanti motivi". Sia perché il tecnico toscano non aveva mai provato in allenamento questo modulo, sia per gli uomini impiegati in un ruolo inedito, come Felici, che non rientra nelle loro corde.