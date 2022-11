Palermo, allarme difesa: Cosenza cala il tris, cinque match con tre gol al passivo…

Limiti strutturali da mitigare con applicazione e lavoro, lacune da colmare in sede di calciomercato, equilibri collettivi e condizione dei singoli ancora da ottimizzare. La sconfitta di Cosenza ha fatto riemergere alcune criticità significative in seno al Palermo di Eugenio Corini, scompensi palesi e difetti da correggere, inesorabilmente svelati dai numeri, se si vuole centrare senza patemi la permanenza in categoria. Al momento, come sottolineato dal pezzo di approfondimento pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, la strada alla ricerca di identità, stabilità e continuità risulta ancora molto lunga e irta di ostacoli. A prestazioni solide e confortanti, fanno da contraltare prove opache a stretto giro di posta. Tre clean sheet consecutivi avevano forse illuso, ma le tre sberle subite a Cosenza hanno nuovamente messo in risalto una latente vulnerabilità in fase difensiva. Il match contro la squadra di Viali è stato il quinto della stagione chiuso dal Palermo con tre gol al passivo. In precedenza, Ascoli, Ternana, Reggina e Pisa avevano già calato il tris a Pigliacelli e compagni. Analogo passivo anche nella gara di Coppa Italia contro il Torino. Una fragilità evidente, che zavorra non poco il percorso di una squadra che punta a centrare l'obiettivo salvezza. Non solo prodezze balistiche da parte degli avversari, ma anche errori individuali o di reparto, vizi di varia matrice in una fase di non possesso che coinvolgono i movimenti e la compartecipazione di tutta la squadra. Corini ed il suo staff dovranno svolgere un lavoro accurato e profondo, al fine di correggere determinati errori, tecnici, tattici o di atteggiamento, alla base delle troppe reti subite. I