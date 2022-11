Palermo, allarme Brunori: il bomber rosanero appannato nel 4-3-3 di Eugenio Corini

Palermo, Matteo Brunori si è inceppato. I rosa faticano senza i gol del capitano

Mediagol ⚽️

Ci sono immagini che fotografano l'attuale situazione in casa Palermo. E' allarme Brunori. Il rigore fallito contro il Venezia, il secondo di fila dopo quello di Cosenza, è lo specchio del momento no del capitano rosanero. Il clamoroso errore a porta vuota sulla respinta del portiere Joronen è il sintomo di poca serenità e lucidità.

Crocifiggere l'italo-brasiliano dopo avere contribuito in maniera determinante alla promozione del Palermo in Serie B, sarebbe ingeneroso. Brunori, come riporta l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", ha dimostrato di potere fare la differenza anche tra i cadetti, ma è chiaro che qualcosa non va. La macchina da gol si è inceppata, sintomo riconducibile alle problematiche in fase realizzativa della formazione rosanero.

Il numero nove prima della sosta aveva realizzato comunque una doppietta, capocannoniere del Palermo con 6 gol (sui 14 totali) e 3 assist, numeri che dicono quanto Brunori sia incisivo e determinane per le sorti del Palermo in questo campionato di Serie B. Nel ko contro i Venezia il capitano è comunque rimasto a secco al "Renzo Barbera", per la quinta partita di fila tra le mura amiche.

Ma se il bomber fatica in zona gol non è solo colpa sua. Pochi palloni giocabili, non adeguatamente supportato dal centrocampo e dai compagni di reparto, nonostante il tecnico Eugenio Corini abbia cercato la soluzione avvicinandogli Di Mariano. Contro il Venezia i rosanero sono rimasti a digiuno per la sesta volta in campionato, la terza al "Barbera". Altro campanello di allarme del trend negativo di una squadra che ha il terzo peggior attacco della B (con Benevento, Como e Venezia) e che, con 6 marcatori diversi, si trova nei bassifondi anche della speciale classifica relativa alle cooperative del gol.

Alla base c’è un problema che riguarda i meccanismi di gioco di un collettivo che deve migliorare molto dal punto di vista della produzione offensiva e alzare, contestualmente, l’indice di pericolosità.