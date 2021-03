Palermo, alla riscoperta delle fasce: con il 3-4-3 di Filippi gli esterni sono diventati più incisivi

“Il Palermo alla riscoperta delle fasce”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte dalla compagine rosanero. Dopo l’esonero di Roberto Boscaglia e la scelta di affidare la guida tecnica della prima squadra al suo vice Giacomo Filippi, il nuovo tecnico del Palermo ha deciso di passare dal 4-3-3 al 3-4-3. E a beneficiare di tale rivoluzione sono stati soprattutto gli esterni, adesso più incisivi e pericolosi.

Su quattro reti messe a segno nelle ultime tre partite, la metà sono arrivate proprio dalle corsie laterali. Decisivi in tal senso, il rilancio di Valente a sinistra e la conferma di Almici a destra. Nel dettaglio, contro la Juve Stabia, il gol del 2-4 di Luperini è nato da un traversone di Santana, deviato di testa da Rauti e spedito in porta dal numero 27 rosanero. A Pagani, invece, Valente (in contropiede) e Almici hanno offerto a Floriano un prezioso cross, trasformato in rete.

“Un’arma mai del tutto sfruttata in precedenza dal Palermo”, si legge. Almici, prima di questo cross, aveva realizzato solo due assist in avvio di stagione, contro Bisceglie e Paganese. Un solo assist, invece, per Valente, da esterno d’attacco contro la Casertana. A quota uno anche Accardi contro la Ternana. In entrambi i casi ad andare a segno è stato Lucca.