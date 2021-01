Palermo, alla radice della crisi: poche reti realizzate e tante occasioni fallite. I numeri

“Palermo, alla radice della crisi: pochi gol e tante occasioni fallite”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dal Palermo di Roberto Boscaglia. Venticinque punti e nono posto in classifica, frutto di sei vittorie, sette pareggi e sei sconfitte. Un bottino tutt’altro che esaltante. Numeri che fanno trapelare una mancanza di costanza di rendimento “non solo fra una partita e l’altra, ma anche all’interno della stessa partita”, si legge. Ma non solo; anche i gol – infatti – non arrivano, con il Palermo che ha il sesto peggior attacco del torneo.

Sono appena venti le reti realizzate in diciannove giornate dalla compagine rosanero, mentre almeno quattordici sono le situazioni pericolose che non sono state concretizzate. Anche contro il Teramo, quando Luperini ha sprecato un’occasione clamorosa su assist di Lucca. Inoltre, nell’ultimo mese e mezzo è venuto a mancare anche l’effetto “Barbera”.

Fra le mura amiche, nel mese di novembre, il Palermo aveva collezionato diversi risultati utili di fila, risalendo in classifica. Tuttavia, in casa, i siciliani non vincono dal 13 dicembre. Da quel momento, solo una sconfitta e due pareggi. Un rendimento da settimo posto che diventa da quattordicesimo in trasferta. Lontano dal “Renzo Barbera”, difatti, gli uomini di Boscaglia hanno collezionato due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, cinque i gol fatti e otto subiti.