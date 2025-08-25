Palermo, alba rosa specchio di Inzaghi: spirito, gamba e intensità, bussola di SuperPippo…

Da Brunori in giù, nessuno ha lesinato energie e solidarietà al compagno in sede di ripiegamento. Chiudendo diagonali, affondando tackles, raddoppiando e triplicando le marcature. Giocatori di Dionigi spesso inghiottiti in un imbuto al culmine di promettenti percussioni. Soffocati da vere e proprie gabbie in zona palla edificate da Segre e compagni. Nel cuore del pacchetto difensivo, Bani ha ribadito di essere un lusso per la categoria. Carismatico e dominante. Lettura, tempismo, leadership nella guida del reparto. Catalizzatore nel gioco aereo. In entrambe le aree di rigore, come ribadito da un paio di incornate degne di miglior sorte. Ceccaroni lo ha affiancato con agio, piglio e personalità ormai cristallizzate nell'interpretazione del ruolo. Diakitè si è salvato con il fisico, pagando scarsa lucidità ed attitudine approssimativa palla al piede. Rimediando un giallo ingenuo e lasciando spazio all'ottimo Peda nella ripresa. Il moto perpetuo di Segre, gamba piena ed animus pugnandi, è stato un fattore in una mediana orfana di Gomes. Chilometri infiniti come i palloni scippati agli avversari. Solito attacco degli spazi a fari spenti, proverbiali inserimenti offensivi a spaventare la compagine di Dionigi. Ranocchia, interno pensante, ci ha messo garra, voglia e ritmo per affrancarsi dal limbo di mediocrità delle prestazioni precedenti. Fin troppo ordinarie e scolastiche in proporzione al suo talento. L'ex Empoli ha sensibilmente incrementato l'asticella di coraggio ed intensità. Presente nel vivo della manovra, intraprendente e continuo nella distribuzione della sfera, brillante in un paio di strappi, con lodevoli conclusioni annesse scoccate dalla media distanza. Le corsie laterali hanno fatto la differenza. Stratosferica la partita di Pierozzi. Gol a parte. Dardeggiante in sede propulsiva sul binario destro, esplosivo sul breve e poderoso in progressione. Ha sfornato folate ed assist al bacio, come in occasione della zuccata dell'implacabile Pohjanpalo che ha stappato il match. Già poco prima, sombrero e cross perfetto per la rete annullata a Brunori, l'ex Reggina si era reso protagonista di una giocata pregevole, seppur partito in leggero offside. Augello è semplicemente un totem del ruolo di passaggio in cadetteria. Frequenza di corsa, lucidità e tempi nella scelta della giocata, mancino fatato dal quale partono cross arcuati e chirurgici. Calibrati con traiettoria e giri della sfera che rasentano la perfezione. Ogni palla inattiva calciata dall'ex Cagliari è il preludio ad una potenziale occasione da gol. Brunorivolteggia, leggero e felice, tra le linee. Elastico e terminale di manovra, tesse e lega con tecnica e sapienza le trame offensive. Deputato a rifinire o concludere dai venti metri, pronto ad attaccare l'area quando Pohjanpalo scollina a giocar di sponda per stanare i centrali avversari. Gyasi, in attesa che Palumbo ritrovi smalto e condizione ideale, appare un po'sacrificato nel ruolo di secondo trequartista. Fisicità e statura gli consentono comunque di interpretare in modo ordinato il ruolo. Fungendo da riferimento spalle alla porta, divorando centralmente i varchi schiusi dai movimenti dei compagni di reparto. La Reggiana era contendente non particolarmente probante. Tuttavia, non era agevole trovare spazi, opzioni e tempi di giocata con dieci uomini costantemente sotto la linea della palla. Quattordici tiri nello specchio della porta, venticinque totali, hanno esaltato le doti dell'ottimo Motta, interessante prospetto, classe 2005, tra i pali della compagine di Dionigi. Genesi e modalità delle occasioni create da Brunori e soci evidenziano un aspetto confortante in ottica futura. Ampiezza, cross dal fondo e sovrapposizioni interne, conclusioni dalla media distanza, incornate su palla inattiva, verticalizzazioni alla ricerca della profondità, imbucate tra le linee, inserimento a rimorchio dei centrocampisti. Proposta offensiva variegata, organica ed efficace: Palermo che è riuscito spesso a rifinire e concludere, sviluppando trame di diversa matrice ed esplorando numerose zone di campo. Circostanza che rivela idee, scorrevolezza e rapidità nella circolazione della sfera, unitamente a sincronia e dinamismo collettivo nei movimenti senza palla. Presupposti imprescindibili per scardinare qualsiasi bunker difensivo. Lucidità e cinismo in sede di finalizzazione devono essere notevolmente implementate. Non puoi correre il rischio di scivolare sull'episodio. Tenendo in bilico una gara dominata per manifesta superiorità. Blin e Le Douaron subentrati nell'ultimo scorcio di match. Scampoli nel finale anche per Giacomo Corona.