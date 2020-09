Palermo, al via l’ultima settimana di ritiro a Petralia: il mondo Boscaglia ed il programma dei rosanero. La prima amichevole…

Ancora cinque giorni di intenso lavoro atletico, tattico e tecnico a Petralia Sottana, quindi gli uomini di Boscaglia potranno tirare un attimo il fiato.

Almeno quarantotto ore di meritato relax per il calciatori del Palermo, previste nel weekend del 12 e 13 settembre, prima di ripartire di slancio con la seduta di allenamento in programma il 14 del corrente mese, con ogni probabilità al “Pasqualino” di Carini. La squadra è felicemente provata, nell’accezione più positiva del termine, dalla cura Boscaglia. Preparazione estremamente dura ed allenante sul piano fisico, sollecitazioni notevoli e ritmi estenuanti per conferire resistenza, forza, elasticità ed esplosività al gruppo in vista dell’avvio della prossima stagione. Un carico di lavoro ponderato in termini collettivi e modulato all’occorrenza in relazione alle diverse caratteristiche morfologiche e strutturali dei singoli interpreti. L’obiettivo perseguito dallo staff di Boscaglia è quello di far raggiungere ai calciatori una base di condizione soddisfacente in occasione della partenza del prossimo campionato di Serie C, da affinare ed ottimizzare con il lavoro quotidiano nel corso delle settimane. Grande empatia tra i rosanero ed il nuovo tecnico del club di Viale del Fante, così come con i componenti del suo staff, dal vice, Giacomo Filippi, al tandem di preparatori composto da Marco Nastasi e Marco Petrucci. Fatica e sudore abbondano, ma allegria, armonia e spirito di squadra rendono tutto più semplice. Complicità, coesione e unità di intenti, la sintonia e l’intesa che stanno caratterizzando la virtuosa connessione tra tecnico e giocatori fanno ben sperare in casa rosanero.

Boscaglia è il classico martello: petulante, impetuoso, incalzante con i suoi uomini, maniacale nella cura del dettaglio, straordinario sul piano tattico e motivazionale. Una fucina di nozioni personalizzate per ogni pedina del suo scacchiere, che deve muoversi in funzione dell’inerzia collettiva e seguendo scrupolosamente le sue indicazioni. Aggressività, intensità, personalità e risolutezza. Parole chiave nel calcio di Boscaglia, indipendentemente dal dispositivo strategico con cui venga declamato. Poco importa che sia 4-2-3-1, 4-3-1-2 o 4-3-2-1, l’impronta propositiva. audace e verticale resta un nitido marchio di fabbrica. L’ex Trapani dispensa moniti, rimbrotti, incitamenti e nozioni, a volte sotto forma di accorati consigli, altre come inderogabili mantra. Un’infusione massiccia del suo credo calcistico concentrata in questo strenuo ciclo di lavoro sulle Madonie, concetti tattici, mentali e strettamente calcistici, da assimilare in fretta al fine di coniare una tangibile identità collettiva, creando al contempo le basi per una rapida crescita sul piano individuale. Basta osservare impegno, trasporto e abbrivio con cui i calciatori rosanero vivono ed interpretano ogni istante delle sedute di allenamento a Petralia Sottana per comprendere quanto il menù proposto dal tecnico sia loro gradito seppur non semplice da digerire. Venerdì 11 settembre l’ultima giornata di lavoro del ritiro estivo, quindi il rientro in città, il weekend di riposo prima di riattaccare prontamente la spina il lunedì successivo. Secondo indiscrezioni raccolte da Mediagol.it, sabato 19 o domenica 20 settembre il club rosanero dovrebbe disputare una gara amichevole con una contendente di livello per scaldare i motori in vista dell’inizio del campionato previsto per domenica 27 settembre. La macchina organizzativa è già stata messa in moto ma l’avversario è ancora da definire. La compagine di Boscaglia potrebbe anche confrontarsi con una squadra di categoria superiore per testare le sue dichiarate ambizioni di vertice nel prossimo torneo di Serie C.

