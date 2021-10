Palermo, al via l’iniziativa Rosanero Nati: lo sviluppo dei tifosi parte dalla culla

La campagna di sensibilizzazione promossa dal Palermo FC in collaborazione con alcune strutture ospedaliere della città, ha lo scopo di promuovere la pratica dell’allattamento al seno per uno sviluppo più salutare dei neonati, i tifosi di domani

Parte dalla prossima prossima settimana l'iniziativa promossa dal club di viale del Fante, Rosanero Nati , progetto che mira alla sensibilizzazione della comunità alla buona pratica dell’allattamento al seno per uno sviluppo più salutare dei neonati. Insieme all' Ospedale Buccheri La Ferla e alla Clinica Candela , anche l' A.R.N.A.S. Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo , ha aderito al progetto sociale che mira a rinsaldare il rapporto tra la tifoseria e la squadra rosanero, dando il benvenuto ai nuovi piccoli tifosi di domani, nati nel reparto maternità delle aziende ospedaliere convenzionate.

All'incontro per l'avvio della collaborazione, oggi, hanno partecipato i calciatori Alberto Pelagotti e Nicola Valente, entrambi papà e particolarmente sensibili al tema dell'infanzia. A tutti i nuovi nati, per i genitori che ne faranno richiesta, sarà consegnato un kit di benvenuto con un baby gadget dal catalogo ufficiale del Palermo FC - in questo caso un bavaglino - e un certificato da "Rosanero Nato", per suggellare la fede rosanero che parte fin dal lettino neonatale.