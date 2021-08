Palermo, al via la campagna abbonamenti: si comincia con gli Amici Rosanero

Al via la campagna abbonamenti del Palermo per la stagione 2021-2022: diritto di prelazione per i soci di "Amici Rosanero"

Al via la campagna abbonamenti del Palermo Fc per la stagione agonistica 2021-2022. Oggi, lunedì 23 agosto, sarà il primo giorno in cui potranno essere stipulate le nuove tessere che daranno il diritto di accesso alle 19 gare interne del Palermo nel campionato di Serie C.

Le tessere disponibili saranno 2500, per altrettanti posti, scelti tra le migliori posizioni in tutti i settori dello Stadio "Renzo Barbera" (500 per l’anello inferiore di ciascuna curva, 675 nell’anello inferiore della Gradinata e 700 in Tribuna, oltre al settore ospiti). Una disponibilità che consente di assicurare agli abbonati almeno un numero minimo di posti occupati, anche in previsione delle possibili limitazioni alla capienza dell’impianto sportivo a causa delle restrizioni sanitarie. In caso di capienza consentita oltre 2500 posti, infatti, tutti i posti disponibili oltre i 2500 saranno disponibili alla vendita a biglietto singolo. Mentre in caso di limitazione generale a 2500 posti, invece, saranno garantiti solo agli abbonati.

Le tessere saranno acquistabili solo nelle apposite postazioni allestite al "Barbera", con diritto di prelazione per i soci di "Amici Rosanero", che potranno sottoscrivere il nuovo abbonamento oggi dalle ore 15.00 alle ore 19.oo e domani, martedì 24 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Di seguito, il dettaglio delle tariffe:

INTERO

Curve (anello inferiore): € 140

Gradinata (anello inferiore): € 220

Tribuna Laterale: € 290

Tribuna Centrale: €400

Tribuna Centralissima: € 630

Tribuna Sostenitori: €1.000

RIDOTTO: Donne, Over65 (nati dall’1 gennaio 1956), Under18 (nati dall’1 gennaio 2003)

Curve (anello inferiore) € 115

Gradinata (anello inferiore) € 180

Tribuna Laterale: € 230

Tribuna Centrale: € 320

Tribuna Centralissima: € 500

Tribuna Sostenitori: € 800