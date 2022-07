Palermo, al via la campagna abbonamenti: date, prezzi ed agevolazioni in giornata

Come scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" e già ampiamente annunciato dal presidente del club di viale del Fante, Dario Mirri , durante la conferenza stampa di presentazione del Renzo Barbera in occasione dell'ufficialità dell'approdo del Palermo FC all'interno della galassia del City Football Group , la prelazione per la sottoscrizione delle nuove tessere sarà concessa ai circa 10.500 tifosi che nella stagione di Serie D 2019-2020 avevano deciso di sostenere il club rosanero nell'anno della rinascita, dopo il fallimento della vecchia U.S. Città di Palermo.

Sono tante le aspettative di club e del presidente Dario Mirri, in primis, in vista della nuova campagna abbonamenti - scrive la rosea -, anche per dare continuità ai numeri registrati durante le vendite dei tagliandi in occasione dei playoff promozione, con il Renzo Barbera che ha fatto registrare il sold out per tutte e quattro le gare interne, ed un numero totale di circa 150.000 spettatori complessivi per assistere alle gare degli spareggi promozione verso la Serie B.