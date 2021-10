Palermo, al via il “Siamo Aquile Esports Challenge”: finale al “Barbera”, le info

Al via la prima edizione del "Siamo Aquile Esports Challenge", torneo di FIFA 22 su PS4, organizzato da Palermo Esports: come partecipare

Al via la prima edizione del "Siamo Aquile Esports Challenge", torneo di FIFA 22 su PS4, organizzato da Palermo Esports, il team di video-giocatori ufficiale del Palermo FC. Nel dettaglio, il torneo si svolgerà online in modalità squadre normali a partire dalle ore 19.00 del 19 ottobre 2021. La durata di ogni gara sarà di 12 minuti. "La quota di partecipazione è di euro 12,00 (9,50 euro + 2,50 euro di iscrizione alla FIDE - Federazione Italiana Discipline Elettroniche) per ciascun giocatore. Le iscrizioni saranno aperte fino al 18 ottobre", si legge in una nota diramata dal club di viale del Fante sul proprio sito di riferimento.