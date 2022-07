Palermo, al via il ritiro precampionato: allenamenti a Boccadifalco fino al 30 luglio

Il Palermo ha scelto di restare in città per preparare la nuova stagione

Al via oggi il ritiro precampionato degli uomini di Silvio Baldini. Il Palermo, infatti, ha scelto di restare in città per preparare la nuova stagione, utilizzando il campo "Tenente Onorato" di Boccadifalco, grazie all’accordo con il Centro Universitario Sportivo di Palermo, attualmente titolare di un accordo di co-uso con la Difesa. Sedute a porte chiuse a Boccadifalco, dunque, fino al prossimo 30 luglio, con il termine che coinciderà con l'esordio in Coppa Italia dei rosanero, in programma al "Renzo Barbera" contro la Reggiana.

La scelta del "Tenente Onorato" è stata resa possibile grazie all’intesa tra il presidente del CUS Palermo Giovanni Randisi ed il presidente Dario Mirri. Una scelta, quella di rimanere nel capoluogo siciliano, fortemente voluta dal tecnico Silvio Baldini - "che ha voluto rinnovare il legame della squadra con il suo territorio e con i suoi tifosi" - e condivisa dallo staff sanitario in merito all'aspetto climatico, considerato che le prime gare ufficiali andranno in scena già a fine luglio, con l’inizio del campionato in pieno agosto.

Il quartier generale per giocatori e staff tecnico sarà ancora una volta l'hotel Casena dei Colli, dove i rosanero si raduneranno nel pomeriggio di oggi ed alloggeranno, per spostarsi (da domani) ogni giorno in pullman verso la struttura sportiva. Le sessioni atletiche e tecniche che si svolgeranno principalmente la mattina presto e nel tardo pomeriggio.

In attesa della lista dei convocati, oggi Baldini ritroverà gran parte del gruppo dell'anno scorso, ma non Matteo Brunori (QUI LE ULTIME SULL'AFFARE). Un paio di ritorni (Broh e Peretti), nessun volto nuovo - invece - è atteso in città, mentre dovrebbero essere già oggi a Palermo i quattro calciatori che hanno trovato di recente un accordo con la dirigenza relativamente alla propria permanenza in Sicilia: Andrea Accardi, Ivan Marconi, Edoardo Lancini e Nicola Valente.