Palermo, al via il ritiro dei rosanero: Silvio Baldini riparte aspettando Brunori

Il Palermo riparte un mese dopo la promozione in Serie B. Oggi i primi allenamenti

Riparte la nuova stagione agonistica per il Palermo di Silvio Baldini.

La compagine rosanero, che circa un mese fa ha vinto i playoff di Serie C conquistando la promozione in Serie B, s'è radunata ieri pomeriggio (domenica 10 luglio, ndr) presso l'Hotel "Casena dei Colli", quartier generale della preparazione estiva in vista dell'inizio del nuovo campionato 2022-2023.

Ventidue convocati e nessun volto nuovo a disposizione del tecnico nativo di Massa, che al momento - come riporta l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sporto" edizione Sicilia - ha con sé quasi lo stesso organico che ha conquistato la promozione al torneo cadetto. Balza all'occhio l'assenza di Matteo Brunori, uomo simbolo della promozione in Serie B dei rosanero, per il quale il ds Renzo Castagnini è al lavoro con il suo omologo alla Juventus, per riportare il Sicilia il capocannoniere della scorsa edizione del campionato di Serie C.

A fare gli onori di casa, l'allenatore Silvio Baldini, che ha praticamente dato il "benvenuto" ai calciatori che man mano si apprestavano a raggiungere la sede del ritiro estivo che quest'anno si svolgerà in città, per volere dello stesso tecnico, che ha voluto dare continuità a quell'onda d'entusiasmo con il popolo palermitano, creatasi durante la fase conclusiva della scorsa regoular season e trascinatasi lungo tutti i playoff. Presenti al quartier generale rosanero, oltre al tecnico Silvio Baldini e lo staff, il direttore sportivo Renzo Castagnini e Luciano Zavagno, quest'ultimo uomo scouting e mercato di City Football Group.

Ufficializzati i rinnovi di Andrea Accardi, Ivan Marconi, Edoardo Lancini e Nicola Valente e l'acquisto dall'Empoli a titolo definitivo di Samuele Daminani, il nuovo Palermo FC ripartirà da Massolo, Bittaro, Giron, Dee Rose, Dall'Oglio, Luperini, Silipo, Felici e Soleri. Lontano dal capoluogo siciliano sarà invece il futuro di Alberto Pelagotti, Roberto Floriano e Moses Odjer. Tornato dal Sudtirol Jeremie Broh, per il quale la formazione altoatesina non ha esercitato il diritto di riscatto, nonostante la stagione vissuta da protagonista con la conquista della promozione in Serie B della squadra allora allenata da Javorcic. L'ivoriano rimarrà in ritiro a disposizione del tecnico Silvio Baldini che ne valuterà le caratteristiche, ma difficilmente - scrive la rosea - resterà a far parte della rosa del Palermo in vista del nuovo campionato di Serie B.