Palermo al City Group, rosanero in Europa? Regolamento e caso Lipsia-Salisburgo

Il City Group ha acquisito l'80 % delle quote del club di viale del Fante

Mediagol ⚽️️

di Nicolò Cilluffo

Dopo una lunga e trepidante attesa, è stato definito il closing per il passaggio del Palermo Calcio al City Football Group, la prestigiosa holding che controlla il Manchester City ed altre società sportive in giro per il mondo. Dario Mirri, che in appena tre anni è riuscito a riportare il club in Serie B dopo il fallimento avvenuto nel 2019, rimarrà in seno all'organigramma della società con il 20% delle quote. La restante parte - l'80% - è stata, infatti, ceduta al City Football Group nuovo azionista di maggioranza del club.

L'entusiasmo in città non pone freno ai sogni di gloria dei tifosi del Palermo che, però, negli ultimi giorni si sono interrogati sulla fattibilità di un eventuale ingresso in una competizione europea, considerata la presenza fissa nei tornei in questione del Manchester City. Sia chiaro, tema magari prematuro, c'è prima una Serie A da conquistare sul campo con pazienza e programmazione. Ma le ambizioni della gente si spingono ben oltre il limite della siepe leopardiana. Dunque, dopo il passaggio al City Group, il club di viale del Fante potrebbe partecipare a tornei prestigiosi quali Champions League o Europa League? Facciamo chiarezza.

IL REGOLAMENTO UEFA

Il regolamento della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, non lascia trasparire alcun dubbio in tal senso. "Nessuna persona fisica o giuridica avesse più un’influenza determinante su più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club", si legge. In caso di qualificazione, pertanto, ad una competizione europea di due club aventi lo stesso proprietario, una delle due società sarebbe costretta a rinunciare. Nel dettaglio, la squadra peggio classificata non potrebbe partecipare al torneo.

La soprastante regola è stata al centro del dibattito nel 2017 quando Lipsia e Salisburgo - club sotto la sfera d'influenza del colosso Red Bull - hanno staccato il pass per l'Europa League. Dopo una serie di verifiche e indagini, l'UEFA approvò la partecipazione di entrambi i club alla nota competizione in quanto risultava che l’influenza sul Salisburgo della Red Bull era diminuita nel corso degli anni, riducendosi ad una mera sponsorizzazione. La situazione resta comunque ingarbugliata, in quanto sotto la voce "proprietario" di entrambe le società continua a figurare oggi la nota azienda austriaca.

La morale della favola è che i grandi colossi possono riuscire a trovare il modo per svincolarsi dalle rigide norme UEFA. Nel caso in cui, dunque, il Palermo dovesse riuscire ad ottenere una qualificazione ad una Coppa europea, il City Group potrebbe cimentarsi nel trovare una soluzione che possa consentire ai rosanero di non perdere l'eventuale opportunità di realizzare un sogno di proporzioni cosmiche.

Tempo al tempo. Il Palermo di Silvio Baldini è chiamato, intanto, a consolidarsi nel campionato di Serie B con l'obiettivo - come detto a più riprese dal CEO Ferran Soriano - di "restare in B con l'auspicio di ottenere anche una promozione".