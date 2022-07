Palermo al City Group, Perinetti: “Non si può pensare che lo sceicco faccia pazzie”

"Le prime parole mi sono sembrate improntate sulla stabilizzazione e sulla crescita, con molta concretezza e pochi voli pindarici. Lo trovo molto corretto per il loro modo di pensare e di lavorare, basta vedere i modelli di Girona e Troyes - spiega -. Nonostante l'entusiasmo per la promozione, non si può pensare che arrivi lo sceicco e faccia pazzie, non fa parte della loro cultura manageriale. Siamo davanti a un situazione che darà per tanto tempo una stabilità al Palermo. Nel calcio di oggi ormai è una rarità. Poi, quando fai le cose per bene i risultati arrivano. La Serie A è un obiettivo per il City ma ci vogliono arrivare con i giusti criteri. Città e tifosi devono comprenderlo".