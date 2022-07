Palermo al City Group, Orlando: “Ringrazio Mirri, ora inizia nuova era”

Inizio di una nuova era per il Palermo, che entra a far parte della galassia City Football Group. Dopo il fallimento avvenuto nel 2019, i rosanero - sotto la gestione dell'imprenditore Dario Mirri, hanno centrato l'obiettivo promozione vincendo la finale dei playoff di Serie C contro il Padova. L'ormai ex sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, si è congratulato - tramite Twitter - con il numero uno del club, soffermandosi poi sul passaggio delle quote alla holding dello sceicco Mansour.