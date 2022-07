Palermo al City Group, marketing e Academy: stanziato budget per sette anni

Il Palermo dell'era Mansour sul modello del Manchester City

E' arrivata la firma che mette il sigillo definitivo alla trattativa fra Dario Mirri ed il City Football Group. E' ufficiale, dunque, la cessione dell'ottanta percento delle quote del club rosanero alla prestigiosa e facoltosa holding che fa capo allo sceicco Mansour, proprietaria del Manchester City e di altri dieci club su scala mondiale, che ha acquistato il pacchetto di maggioranza del Palermo FC per una stima complessiva dell'affare tra i tredici ed i quindici milioni di euro tra parte fissa e bonus, correlati al raggiungimento di obiettivi economici e sportivi. Lunedì prossimo si terrà una conferenza stampa, annunciata dallo stesso club rosanero, per illustrare il nuovo assetto della società. L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla strada tracciata per il nuovo Palermo, che si svilupperà sul modello Manchester City.

Il quotidiano, in particolare, pone l'attenzione su una figura chiave del City Group: quella di Ferran Soriano"Fu fra gli artefici del periodo d’oro del Barcellona (di cui è stato vice presidente), poi dal 2012 è andato a Manchester per costruire, grazie ai capitali di Mansour, il fenomeno organizzativo e tecnico che ha vinto in 10 anni 15 titoli in Inghilterra (5 volte la Premier League), fallendo per adesso solo una grande affermazione europea".

"La costruzione del modello di cui ora farà parte anche il Palermo - prosegue il quotidiano - si deve essenzialmente a Soriano".

Nessuno spreco di denaro, ma investimenti mirati a crescere "idee sue il controllo di altre società in giro per il Mondo, la creazione di academy per sviluppare talenti, l’attenzione al marketing fuori dal campo".

Qualora anche Soriano - attuale ad del Manchester - dovesse prendere parte alla conferenza stampa in programma lunedì 4 luglio, le intenzioni del City Football Group apparirebbero chiare: il progetto sui rosanero, in quel caso, sarebbe da considerarsi importante. "E sarà sicuramente a lungo termine perché il budget stanziato, di cui in conferenza si avranno maggiori dettagli, è per 7 anni, indipendentemente dalla categoria in cui militerà la squadra".