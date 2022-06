Palermo al City Group, lettera di intenti: dopo i playoff si parlerà di closing

Le ultime sulla cessione del club di viale del Fante, con Dario Mirri che va verso la permanenza nel board

"Il traguardo della Serie B dista solo novanta minuti, quello dell’ingresso nel network del City Football Group necessita invece di qualche passo in più". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sul futuro del club. Sul tavolo vi sarebbe una lettera d’intenti, "dalla quale partire per poter chiudere una trattativa da tempo ben avviata".

Proseguono, infatti, i contatti tra le parti. "Senza intoppi, tanto che da ambo i lati c’è una sostanziale intesa sui punti cardine dei negoziati", si legge. Di preliminare, contratto vincolante e closing, però, si discuterà una volta terminata la finale playoff contro il Padova. Nonostante la trattativa non dipenda dalla categoria in cui militerà il Palermo nel corso della prossima stagione. "Troppo importante, l’obiettivo, per farsi «distrarre» da questioni altrettanto rilevanti come quella dell’ingresso di nuovi potenziali investitori".

Una finale che il City Football Group guarderà con un occhio attento, così come quella del Girona - altro club presente nella galassia City - pronto a giocarsi la finale dei playoff di Segunda Division per la promozione in Liga.