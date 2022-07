Palermo al City Group, Leonardo Guarnotta: “Ora il calcio è tornato in città”

"Ricordo ancora quando il sindaco Leoluca Orlando mi ha chiamato, nel 2019, per aiutarlo nella scelta di chi dovesse prendere in mano il nuovo Palermo. Oggi possiamo dire che il calcio è tornato in città - ha dichiarato Leonardo Guarnotta, intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia", in vista dell'annuncio ufficiale -. Ricordo ancora l'emozione che provavo all'età di 10 anni quando andavo allo stadio con mio padre, come ricordo gli spalti, una volta gremiti, vuoti negli ultimi 3 anni. Ma adesso tutto è passato, speriamo di rinforzare la squadra e tornare presto dove ci compete".