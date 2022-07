Palermo al City Group, Lagalla: “Svolta storica per i rosanero. Mirri vero tifoso”

Svolta storica per il Palermo: nella giornata di oggi sono arrivate le firme che consegnato le quote di maggioranza del club al City Football Group, holding che fa capo allo sceicco proprietario del Manchester City, Mansour. Il patron Dario Mirri rimarrà in società con il 20%, confermato anche il direttore sportivo Renzo Castagnini. Per il Palermo si apre quindi una nuova era, dopo aver conquistato la promozione in Serie B in finale playoff contro il Padova. Grande soddisfazione per tutti gli addetti ai lavori, anche per il sindaco del capoluogo palermitano, Roberto Lagalla. Di seguito le sue dichiarazioni: