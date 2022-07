Palermo al City Group, i fratelli Struna: “Metodi uguali in tutto il mondo”

"Sono tanti i giocatori, specialmente i giovani, che passavano da Manchester ai loro club. Anche a New York, se si pensa che in Mls giocano tanti ragazzi che poi approdano in Europa - ha dichiarato Struna, intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia" -. Angeliño, ad esempio, ora è al Lipsia, ma anche Harrison che è passato al Leeds. Giocano tutti come se volessero replicare il gioco di Guardiola. Un calcio molto offensivo, bello da vedere, ma a New York c'era uno staff tecnico che veniva da Manchester. Poi non so se vedremo il tiki taka a Palermo, ma quel che conta è il risultato. Penso che i tifosi preferiscano vincere anche senza il bel gioco.Investimenti anche sulle strutture? Ho visto il centro sportivo di New York, è qualcosa di bellissimo, incredibile. Poi per carità, in tutte le squadre della Mls ci sono impianti al top. Quello di Palermo diciamo che è carino (ride), ma lì è veramente un altro pianeta".