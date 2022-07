Palermo al City Group, Galassi: “Tifosi incredibili. Rispetteremo cultura della città”

Le parole del membro del Board del City Football Group, Alberto Galassi

A Palermo è pronta ad iniziare una nuova era: quella dello sceicco Mansour. Dopo le firme apposte nella giornata di venerdì, che hanno ufficializzato il passaggio dell'80% delle quote del club rosanero alla holding emiratina, oggi verrà finalmente svelato il progetto del City Football Group. Si tratta di una giornata storica per il club di Viale del Fante, che si prepara ad un nuovo corso sotto la guida del prestigioso gruppo anglo-arabo. A parlare è il membro del Board del City Football Group, l'avvocato Alberto Galassi.

"Perchè Palermo? Nella galassia City mancava un club italiano, Palermo è la quinta città d'Italia per tradizione, storia del club eccezionale tifoseria nel mondo non solo Italia. E' stata una scelta semplice e fatta prima dei playoff a prescindere dal risultato sportivo poi risultato vincente. Si tratta di una società nuova gestita molto bene da un grande presidente che rimarrà: scelta facile che nel consiglio City è stata abbracciata con gioia. Io personalmente poi adoro la Sicilia per cui per me ancora più semplice. Entrare a far parte di questa famiglia per Palermo sarà importante. Abbiamo 4000 dipendenti nel mondo tutta la tecnologia disponibile, capacità di sviluppare talenti. Faremo un centro sporitiv,o sono molto emozionato in questa giornata così particolare. Tifoseria e accoglienza come quella vista oggi non ce l'aspettavamo. Faccio i complimenti a questi tifosi.

Serve stabilità con permanenza mister e DS? City ha cambiato pochissimi allenatori negli ultimi 10 anni, nessuna intenzione di cambiare nulla a maggior ragione dopo risultati raggiunti. Siamo qui per mettere risorse finanziarie necessarie per fare una B serena e molto competitiva e poi vedere se ci saranno i presupposti per giocarsi il passaggio in A. L'importante è fare una B tranquilla.

Sui tifosi: Tifosi sognano? E chi non lo farebbe oggi, tutti vogliamo farlo. La A è un sogno per tutti, noi compresi. L'obiettivo è quello ma non è detto, potranno volerci un anno o due. La prossima Serie B sarà una A 2 davvero, campionato incredibile con squadre importanti, già poterlo fare con serenità sarebbe un gran bel traguardo per i tifosi. Poi vedremo...

Sull' approccio City Group negli altri Club: "Fatichi a trovare sinergie e similitudini tra tutte le piazze che fanno parte del gruppo. Condivisione di dati e database di calciatori emergenti che possono passare da un campionato all'altro. Da Montevideo vanno a giocare a New York in Australia o viceversa. Staff tecnico analisi tecnica, il commerciale. Oggi i club hanno necessità di svilupparsi in termini di fatturato. Il City ha conoscenze importanti e Palermo ne avrà benefici".

Sul Palermo: "Palermo è Palermo Italia è Italia. Non si può fare un copia incolla vanno lasciate e rispettate anche le culture del posto dove si arriva. La grande forza è Dario Mirri, la città deve ringraziarlo per tutta la vita perché ha fatto un lavoro eccezionale. Per l'Italia è una gran bella notizia, per la Sicilia e per Palermo ancora di più poiché si tratta di una messa in sicurezza per i prossimi anni".