Palermo al City Group, Foschi: “Mirri ha fatto un capolavoro. Budget 10 milioni…”

" Mirri ha fatto un capolavoro, è ripartito da zero e ha centrato due promozioni in tre anni riportando la squadra in Serie B . Ma il capolavoro più grande è avere trovato una proprietà come il City, vendere l'80% è stato una gran colpo". Queste le parole dell'ex direttore sportivo del Palermo , Rino Foschi , che è intervenuto sulle colonne de "La Gazzetta dello Sport" per analizzare la cessione delle quote di maggioranza del club di viale del Fante al City Football Group . Di seguito, le dichiarazioni di Foschi .

"Come abbiamo fatto Zamparini e io, il primo anno siamo rimasti in B e l'anno successivo siamo andati in A. Soriano ha fatto un discorso da grande professionista . E' l'approccio corretto. Il City Group sa come lavorare e raggiungere gli obiettivi. Budget 10 milioni? Con questi soldi ho vinto cinque campionati, Cesena e Verona su tutti. Non sono pochi, il Monza l'anno scorso ha speso di più ed è rimasto in B, così come il Parma quest'anno. Io sarei contento al posto di Castagnini. Inoltre c'è una struttura importante. Sono convinto che la nuova proprietà non sia venuta in Sicilia per stare in Serie B più di un anno. Brunori? Per me sarebbe il primo giocatore da confermare".