Palermo al City Group, Ficarra: “Speriamo vedano in noi un pianeta e non un satellite”

"Vittoria di Mirri? Sicuramente, ma è anche la vittoria della città che ha dimostrato le sue potenzialità e ha dimostrato che a Palermo c'era posto per un presidente tifoso che, senza un dispendio di denaro strabiliante, è riuscito a ritrovare la strada e iniziare un nuovo cammino. Adesso speriamo che i dirigenti del City Group possano vedere in noi, non tanto uno dei satelliti, ma un pianeta. Speriamo ci permettano autonomia di crescita. Il bello del calcio è che permette ai tifosi del Palermo, così come lo ha fatto con quelli del Napoli piuttosto che della Samp o del Cagliari, di sognare lo scudetto. Questo significa trattarci da pianeta. Io sono un tifoso e per me basta vedere le maglie rosanero in campo. Io ero felice anche in serie D. Anzi, le dirò che quello che mi rendeva felice era vedere la sofferenza di Mirri, non perché gli voglia male ma perché so che da tifoso soffriva come me per il bene della squadra e non per altro. Io tifo per la mia squadra a prescindere dalla categoria. Il risultato è una variabile, ma la passione non si spegne. Io ero triste solo quando il Palermo non esisteva".