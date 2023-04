Palermo, al “Barbera” si fa fatica con le piccole: i rosa provano a cambiare marcia

Il Palermo , negli ultimi tre impegni casalinghi, affronterà Benevento , Spal e Brescia . Un trittico di squadre impegnate nella corsa salvezza e per questo motivo non facili da affrontare. "Il rischio di essere riassorbiti nella lotta salvezza al momento è remoto, ma per avere la (quasi) certezza di rimanervi lontano servirà battere il Benevento , anche per dare uno scossone alla classifica e un messaggio rassicurante alla tifoseria", si legge sul Gds.

I numerosi punti persi per strada non hanno acceso l'entusiasmo di una piazza che non ha mai, comunque, smesso di dare sostegno da vicino a Brunori e compagni. I punti raccolti al Barbera in 16 partite sono 27 sui 48 disponibili e la squadra di Corini qualora avesse totalizzato una quindicina di punti in più contro avversari alla portata "avrebbe potuto giocarsi il secondo posto con Genoa e Bari e non l’ottavo con altre quattro o cinque", chiosa l'edizione odierna del noto quotidiano.