Palermo, al “Barbera” porta sempre aperta: contro il Bisceglie è necessario invertire il trend

“Il Palermo in casa è… senza difesa”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulle prestazioni offerte dal Palermo fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”. Nelle ultime quattro partite giocate in casa, la difesa ha sempre subito almeno un gol. Due pareggi contro Bari e Ternana, ma mai una vittoria: un altro pareggio contro il Teramo e la sconfitta contro la Virtus Francavilla.

“Tutte partite con un comune denominatore: il gol. Fatto e subito”, si legge. Sì, perché la compagine rosanero in queste partite ha sempre segnato. Eppure, il Palermo sembrava avesse trovato una certa solidità in difesa. Contro Cavese, Casertana e Vibonese non ha subito gol, appena uno contro il Bari. Dalla sfida contro la Virtus Francavilla, invece, qualcosa è cambiato. Sabato pomeriggio, contro il Bisceglie, servirebbe invertire il trend: i pugliesi sono reduci da cinque trasferte di fila con almeno un gol messo a segno. Ma neanche una vittoria conquistata.