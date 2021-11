Palermo, al “Barbera” non si passa: il rendimento interno dei rosanero è da urlo

I rosanero continuano la propria marcia interna che al momento è quasi perfetta: sei successi e due pari ottenuti al "Barbera"

Il Palermo erge a muro invalicabile il "Renzo Barbera". I rosanero guidati da mister Giacomo Filippi davanti al proprio pubblico non hanno praticamente mai sbagliato in questa stagione: sei successi e due pareggi nelle otto gare disputate in casa. I Rosa sono la migliore squadra professionistica per rendimento casalingo al pari della Sudtirol (capolista del girone A) che vanta anche la migliore difesa avendo subito solo una rete così come la Reggiana . Il Palermo , scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', deve "accontentarsi" del terzo posto in questa speciale classifica avendo incassato due reti ( Campobasso e Avellino ).

L'impianto di Viale del Fante si è trasformato in un vero e proprio fortino e adesso che si è trovata anche la continuità in trasferta tutto può davvero succedere. 20 i punti conquistati dal Palermo tra le mura amiche ai quali si devono aggiungere due record: miglior difesa e miglior attacco interno del girone C. L'unica cosa da aggiustare riguarda le sfide contro le antagoniste diretta per la promozione, infatti nelle sfide contro Catanzaro e Avellino sono arrivati due pari mentre contro la Turris (sconfitta in trasferta) si giocherà in casa al ritorno. Si chiuderà il 2021 casalingo con il botto, prima arriverà il Monopoli e il 19 dicembre ecco la sfida al Bari; due sfide che senza dubbio potranno delineare in toto gli obiettivi stagionali del Palermo.