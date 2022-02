Palermo, ai rosa manca il filotto: 3 mesi senza due vittorie consecutive

Alla ricerca di una continuità di rendimento e di risultati, la formazione di Baldini vuole tornare a macinare punti anche fuori casa

"Continuità cercasi. Contro la Virtus Francavilla, il Palermo dovrà rispondere all’ennesima chiamata per provare ad avviare un filotto di vittorie. Quello che manca da tre mesi, ovvero da quando il successo sulla Paganese portò a tre successi di fila gli uomini di Filippi". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che concentra la sua attenzione sulla ricerca della continuità di risultati da parte del Palermo, che ormai da tre mesi non trova un filotto di almeno due vittorie consecutive.

Sulla panchina rosanero sedeva ancora Giacomo Filippi, ma il rendimento esterno restava comunque un tabù. Una media punti in trasferta da zona retrocessione, in pieno contrasto con il ruolino di marcia nei match interni. Dalle ultime due vittorie di fila conquistate, i punti ottenuti fuori casa sono stati appena due in sei uscite, troppo poco per pensare di poter anche solo impensierire il Bari in vetta alla classifica.

Per ritornare ad un filotto conquistato, bisogna andare indietro fino al 20 novembre scorso, dove arrivò la vittoria interna per 3-0 contro la Paganese, seguita a quelle contro Potenza e Fidelis Andria. "Sabato, a tre mesi dall’ultimo filotto, i rosanero cercheranno di aprire almeno un «bis» sul complicatissimo campo di Francavilla Fontana, lì dove la Virtus Francavilla sta mantenendo un ritmo da lotta per la promozione in Serie B", prosegue il quotidiano.

L'importanza di inanellare successi consecutivi non è di certo da sottovalutare, considerando il momento di oggettiva difficoltà del Bari. Il Catanzaro, proprio dopo il pareggio contro il Palermo per 0-0, ha riavvicinato la capolista con diverse vittorie in sequenza, dimostrando quanto possano incidere in una corsa al vertice.