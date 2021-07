Palermo, ai nastri di partenza la polisportiva virtuale. I dettagli

La polisportiva virtuale è un associazione per lo sviluppo dello sport nel capoluogo siciliano

il progetto che il presidente del Palermo aveva fortemente voluto, in sinergia con il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando , era stato bruscamente interrotto dal primo lockdown del 2020. Adesso però è arrivata l'ufficialità, quest'idea comincia il proprio percorso con l'adesione di dieci associazioni e società sportive già operanti da anni nel territorio palermitano.

"ASD Palermo Calcio a5, Accademia di Alta Formazione Sportiva S.S.D.R.L., Subbuteo Club Palermo A.S.D., A.S.D. Mondello Volley, A.S.D. Palermo American Football, A.S.D. Centro Scacchi Palermo, Iron Ladies Rugby Palermo A.S.D., A.S.D. Istituto Comprensivo Giovanni Falcone Cricket, Black Hands A.S.D., A.S.D Cus Palermo: ognuna di queste società sportive che per prime hanno aderito alla Polisportiva Virtuale, mantiene dunque la propria struttura organizzativa, la propria autonomia e la propria identità. Ma da adesso tutte avranno l’opportunità di condividere il progetto di brand identity del Palermo, giovando della maggiore attrattività del calcio per il pubblico generalista".

Questo è solo l'inizio di un progetto che vorrebbe coinvolgere più associazioni sportive possibili, in maniera da creare una comunicazione integrata al fine di diffondere sempre di più la conoscenza e la cultura dello sport e l'identità con il territorio palermitano. Per riuscire a far avvicinare gli appassionati del Palermo Calcio agli altri sport, anche quelli giudicati meno attraenti. Questo proverà a essere reso possibile anche grazie alla propaganda fatta tramite gli account della società del patron Dario Mirri.