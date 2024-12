Palermo, agguato dei tifosi al pullman, Lagalla: “Nessun gesto come questo può essere giustificabile”

LE PAROLE DEL SINDACO

Lagalla ha espresso tutto il suo malcontento per una situazione che ha del clamoroso: “Condanno fermamente l’agguato subito stanotte dal pullman del Palermo FC, a bordo del quale erano presenti la squadra, lo staff tecnico e i dirigenti, ai quali rivolgo la solidarietà e la vicinanza dell’amministrazione comunale. Nessun gesto di questo tipo può essere giustificabile e sono convinto che questo episodio non rispecchi l’atteggiamento e i comportamenti dell’intera tifoseria rosanero, che in Italia si è sempre distinta per fair play, anche nei momenti di contestazione, ma solo l’azione di alcuni singoli soggetti che mi auguro vengano presto individuati dalle forze dell’ordine”, ha concluso il sindaco.