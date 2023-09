Palermo, agente Coulibaly: “Club rosa top in Serie B per Mamadou. Claudio Gomes…”

Il Palermo ha chiuso il suo mercato con un colpo di ottima levatura e perfettamente funzionale al centrocampo della squadra di Corini. Mamadou Coulibaly, duttile jolly in zona nevralgica, conferirà quella dose di atletismo, fisicità e dinamismo ad un reparto che aveva certamente bisogno di un plus in termini di ritmo ed intensità. Trasferimento in Sicilia dalla Salernitana per il classe 1999, con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club targato City Football Group. Operazione brillante e che soddisfa tutte le parti in causa, come conferma l'agente dell'ex Ternana, Fabrizio Ferrari, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Tmw.