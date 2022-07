Palermo, ag. Pigliacelli: “Vi racconto la trattativa, abbiamo detto subito sì”

"Dybala? Al di là di come sono andate le cose con Inter e Juve, tra le squadre che potevano accoglierlo c’era proprio la Roma. Darà un grande contributo". Lo ha detto Danilo Caravello, intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato, agente fra gli altri del nuovo portiere del Palermo Mirko Pigliacelli: dal futuro di Nicolò Zaniolo, all'approdo dell'estremo difensore ex Universitatea Craiova. Ma non solo...