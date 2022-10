Palermo, Ag. Pigliacelli: “Squadra senza identità. La salvezza come obiettivo”

Parola a Danilo Caravelllo . Il noto operatore di mercato, nonché agente del portiere del Palermo Mirko Pigliacelli , è intervenuto ai microfoni di Tmw. Tra le tante tematiche affrontate, l'agente dell'estremo difensore rosanero si è soffermato sulla mancanza di identità del Palermo di Corini : "Non sta rispettando le attese. È una squadra che è stata costruita tardi, non ha ancora trovato un’identità. Rimango convinto che la squadra debba avere come obiettivo una salvezza tranquilla e credo ci siano le basi per ottenerla. Poi nel futuro si potrà programmare qualcosa di più ambizioso”.

JUVENTUS- “La Juve in Champions? Un fallimento, alla fine ha contenuto i danni contro il Benfica ma anche se avesse pareggiato non sarebbe cambiato nulla. Dovrà rilanciarsi. In campionato può arrivare tra le prime quattro ma la partita contro il Benfica ha dato risposte: occorre ringiovanire. Grossi innesti a gennaio? Dipenderà anche dal Mondiale. Ma credo che gli interventi non verranno fatti a gennaio. Non mi aspetto colpi alla Vlahovic. La ricostruzione avverrà in estate”.