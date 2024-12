Palermo, Ag. Pigliacelli: “Per Mirko giornata speciale, ha vissuto bellissima esperienza in rosanero”

LA SERIE A

Il tema principale trattato è stato il massimo campionato italiano, soffermandosi sulla lotta scudetto: "La Juventus si trova un po’ indietro nel nostro campionato, rispetto alle prime posizioni in classifica, non sta sicuramente giocando un calcio spettacolare, ma allo stesso tempo sta subendo pochi gol e non ha ancora mai perso, per cui prima di dare per morta o finita una squadra come la Juventus, abituata da sempre a lottare per vincere, io ci andrei molto cauto. Favorita allo scudetto? In questa fase del campionato Inter, Atalanta e Napoli sembrano avere qualcosa in più delle altre per lottare fino in fondo per lo scudetto, ma in questo lotto di squadre inserirei anche la Lazio e la Fiorentina che, al pari dell’Atalanta, stanno giocando il miglior calcio del campionato", ha spiegato.