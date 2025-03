Palermo, Ag. Pigliacelli: “Mirko top per la categoria. Desplanches? non pronto”

RIMPIANTO PIGLIACELLI?

L'operatore di mercato ha discusso delle prestazioni del portiere del Catanzaro e della situazione portieri legata al Palermo: "Per me parlare bene di Mirko è diventata una piacevole consuetudine, soprattutto perché i fatti e le prestazioni parlano per lui. Ovunque abbia giocato, compreso il Catanzaro, ha sempre avuto un rendimento altissimo, diventando in poco tempo un leader in ogni spogliatoio, oltre ad essere un beniamino del pubblico. Una certezza e lo ritengo un top per la categoria e non solo. Il campo ed i fatti stanno parlando e dicendo tutte le verità. Desplanches non era pronto lo scorso anno e non lo è tuttora per reggere l’impatto di una piazza esigente e difficile come quella di Palermo. La riprova di quello che sto sostenendo è che il club ha preso in estate Gomis che si è subito infortunato ed a seguire Sirigu e Audero, finendo per non trasferirgli la giusta fiducia o considerazione tecnica. Per quanto riguarda Pigliacelli, non è un’eresia se sostengo che viene rimpianto nelle piazze dove ha giocato, per cui inserisco sicuramente anche Palermo tra queste", ha concluso.