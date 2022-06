Palermo, ag. Massolo: “Felici della permanenza, aspettiamo il closing per il rinnovo”

Parola a Danilo Caravello. L'agente di Samuele Massolo ha fatto il punto sulla situazione legata al futuro in maglia rosanero del numero 12, che per il momento ha ancora un anno di contratto con il Palermo. Resta da discutere la questione rinnovo, che resta attualmente legata all'inserimento definitivo e ufficiale del City Football Group all'interno degli ingranaggi del club. Intervistato ai microfoni di TMW, Caravello ha detto la sua sulla permanenza del portiere nel capoluogo siciliano, esprimendo le sue sensazioni positive per quel che riguarda il futuro rosanero di Massolo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: “Abbiamo un altro anno di contratto, siamo confermati e felici di rimanere a Palermo. Aspettiamo il closing societario per poi sederci al tavolo".