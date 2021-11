Palermo, ag. Luperini: “I rosanero possono giocarsela fino alla fine”

Le dichiarazioni dell'agente dI Gregorio Luperini, Giocondo Martorelli, in merito alla stagione vissuta dal Palermo

Il Palermo continua a rincorrere il Bari in quella che si preannuncia una lotta al primo posto che durerà fino all'ultimo respiro di stagione. I rosanero si sono piazzati momentaneamente al secondo posto dietro al Bari capolista dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Potenza per 2-0. Sul momento vissuto dai Rosa si è soffermato il procuratore di Gregorio Luperini , Giocondo Martorelli , nel corso dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com.

"Il Palermo ha recuperato terreno grazie anche a qualche scivolone del Bari. Questo dimostra quanto sia difficile il campionato di Serie C. La squadra sta avendo un buon rendimento per giocarsela fino alla fine per quello che sarebbe il suo naturale standard. Scudetto? Ci sono squadre fortemente avvantaggiate e mi riferisco a Napoli, Milan e Inter. I nerazzurri sono un po’ in ritardo ma il derby ha dimostrato che non hanno nulla da invidiare ai cugini".