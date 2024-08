Palermo, ag. Diakité: “Punta a traguardi importanti, vuole vincere il campionato”

"Mi aspetto un Napoli arrembante con Conte che al primo anno è già super determinante. Sebbene ancora il mercato non sia chiuso perché bisognerà capire cosa accadrà con Osimhen". Così Fabrizio Ferrari, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Fra i temi trattati dal noto agente, che cura fra gli altri gli interessi del difensore del Palermo Salim Diakité, anche l'avventura dello stesso giocatore in Sicilia. Ma non solo...