Palermo, ag. Desplanches: “Grande soddisfazione per il debutto. Futuro? È presto”

"Una grande soddisfazione vederlo debuttare con la maglia del Palermo. Ha dimostrato di essere un portiere dal futuro assicurato". Lo ha detto Claudio Vigorelli, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'agente di Sebastiano Desplanches: il giovane portiere del Palermo ha debuttato in Serie B con la maglia rosanero in occasione della gara contro l'Ascoli, andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".