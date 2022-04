Palermo, Ag. Brunori: “Rosa perfetti per Matteo. Rapporto con Baldini e l’exploit”

Le prestazioni sempre più altisonanti di Matteo Brunori non passano di certo inosservate agli occhi del suo agente, che non ha perso l'occasione per elogiare ancora una volta la fantastica stagione del suo assistito

Parola a Sandro Stemperini. Il procuratore di Matteo Brunori è intervenuto alle colonne odierne di Tuttosport, concentrandosi sul rendimento da capogiro del numero nove rosanero che, nelle ultime gare, sta trascinando la squadra di Baldini a suon di gol e giocate. Ventitré i gol segnati fino a questo momento dall'attaccante italo-brasiliano, che sta indubbiamente vivendo, con indosso la maglia dei siciliani, la migliore stagione della sua carriera. Ne è consapevole lo stesso Stemperini, che ha sottolineato marcatamente il feeling che si è creato tra Brunori e la piazza, oltre al rapporto e all'intesa tra il suo assistito e lo stesso Silvio Baldini, tecnico che ripone nell'ex Arezzo grande stima e fiducia. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Non mi stupisco della stagione di Matteo, tutta la stagione è stata ottima. É stato solo più fortunato rispetto allo scorso anno, oltre ad aver trovato una squadra che crea tanto e un allenatore che lo stima e che lo fa sentire importante. Matteo è maturato pienamente: è una macchina da gol, è cattivo in area di rigore ed è bravo tecnicamente. Io non gli do limiti: può fare tutto e spero faccia il salto di qualità giusto per ciò che sta facendo".