Palermo, ag. Brunori: “Castagnini e Faggiano decisivi per lui. Futuro e Juventus…”

L'Intervista concessa da Sandro Stemperini, agente dell'attaccante del Palermo, Matteo Brunori, su presente e futuro del bomber rosa

“Matteo è un ragazzo con la testa giusta per fare il calciatore - prosegue Stemperini - E’ intelligente e capisce quando ci sono determinati percorsi da fare. Ha anche un ruolo delicato, perché quando sei un attaccante e fai gol va tutto bene, se invece becchi la stagione ‘storta’ come l’anno scorso è diverso… All’Entella è stato molto sfortunato. Ha preso traverse, pali, sembrava una di quelle stagioni in cui la palla non volesse mai entrare. Quest’anno si è convinto di dover fare una stagione importante e serviva una piazza importante. Io sono abituato ai gol belli di Matteo, ne ho visti tanti all’Arezzo, poi quest’anno. Lui tecnicamente è un calciatore fantastico. Poi ha fatto questi 17 gol quest’anno calciando soltanto un rigore ed è importante averli fatti praticamente tutti su azione. Ma lui non guarda tanto ai record personali, è centrato sull’obiettivo del Palermo che è la cosa più importante. L’ho sentito proprio ieri, l’obiettivo che ha ora è vincere la prossima partita, non mi ha parlato di gol, di record. Matteo deve tanto a Palermo, al direttore e al nuovo allenatore. Per questo non parliamo di futuro ma ci godiamo il presente”.