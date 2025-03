Palermo, adesso serve il miglior Ranocchia

I rosanero hanno bisogno della migliore versione del numero 10 in questo finale di stagione

Mediagol ⚽️ 25 marzo - 08:30

Dopo una stagione un po’ sotto le aspettative, adesso come non mai, il Palermo ha bisogno del suo 10. Il classe 2001, prelevato dall’Empoli la scorsa stagione per 4 milioni di euro più bonus, era riuscito subito ad integrarsi nella compagine di Corini, come dimostrano le statistiche: 4 reti e 1 assist messi a referto in appena 1025’. In questa stagione però il fantasista rosanero sta trovando qualche difficoltà, soprattutto in chiave realizzativa, come evidenziato dai numeri: 1 rete e 6 assist sin qui, metttendo in risalto una stagione un po’ deludente e abbastanza altalenante, un po' come tutta la squadra.

L’ex Empoli fino a questo punto ha alternato grandi prestazioni, come quella contro il Modena in cui è riuscito a mettere lo zampino in entrambi i gol rosanero, o come anche la gran prestazione contro il Sudtirol riuscendo anche in quel caso a fornire 2 assist, a partite molto sottotono come quell contro la Cremonese, in cui è entrato in campo negli ultimi 12’ senza però entrare veramente nel match, incapace di dare quelle spinta che chiedeva mister Dionisi.

La tecnica e le qualità sicuramente non mancano al numero 10, che ha più volte dimostrato di essere un punto di riferimento cercando sempre di alzare l’asticella e facendosi trovare pronto; magari proprio queste aspettative da parte di tifosi e società, accompagnate anche da una stagione parecchio complessa per il Palermo, hanno finito un po' per bloccare il centrocampista rosanero. In queste ultime sfide sarà importantissimo ritrovare il miglior Ranocchia, in vista di un finale di campionato che si prospetta durissimo per la società di Viale Del Fante chiamata al riscatto dopo le ultime prestazioni.