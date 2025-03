Palermo, adesso sei da quarto posto! I numeri nelle ultime 10 partite

Il Palermo ha appena conquistato due vittorie cruciali per la rincorsa alle prime posizioni: successi che hanno rilanciato i rosanero a sole cinque lunghezze dal quarto posto , e quattro dal quinto. Sei punti che nell'economia generale della stagione valgono molto di più, regalando consapevolezza e fiducia nei propri mezzi (già manifestata contro il Brescia ).

Un dato che certamente fa ben sperare per la fase finale del campionato, cruciale per raggiungere la miglior posizione possibile in chiave Play-off.