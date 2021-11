Palermo, addio alle partite in salita: da 400 minuti mai in svantaggio

Nel Girone C soltanto il Bari ha fatto meglio del Palermo, che nel mese di novembre ha approfittato dei passi falsi della capolista

"Addio alle partite in salita, da 400’ mai in svantaggio". Titola cosi l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero. Dal gol-pareggio di Fella a Vibo Valentia, gara poi vinta da De Rose e compagni, il Palermo non è più andato sotto in questo campionato. E in tutto il Girone C, finora, soltanto il Bari ha fatto meglio. Gli uomini di Mignani si sono trovati in svantaggio in sole tre partite sulle quindici giocate; 151 minuti di gioco, mentre i siciliani hanno accumulato in totale 189 minuti di svantaggio complessivo. Tuttavia, nel mese di novembre, i rosanero sono ancora fermi a zero minuti, mentre il Bari ha perso contro Juve Stabia e Virtus Francavilla. Pertanto, il Palermo - fra tutte - è la squadra che ha sfruttato meglio i passi falsi dell'attuale capolista del torneo, non inseguendo più gli avversari. Un inversione di tendenza che ha permesso alla squadra di Filippi di avvicinarsi ulteriormente ai "galletti".