Palermo, Adani: “Insieme alla Roma, complimenti ai rosanero. Sono stati straripanti”

Tramite una stories su Instagram, Lele Adani si congratula con il Palermo per lo 0-3 contro la Feralpisalò ai playoff di Serie C

La vittoria della Conference League della Roma è un successo importante per il calcio italiano ma Lele Adani , ex calciatore dell' Inter tra le altre e noto opinionista sportivo, sottolinea tramite il proprio profilo Instagram anche la splendida prova del Palermo contro la Feralpisalò :

"Dobbiamo fare i complimenti alla Roma per la vittoria della Conference League ma anche al Palermo che è stato straripante nella gara d'andata valida per la semifinale playoff di Serie C".