Palermo, Adani in tackle: “Flop col Sudtirol e bassa classifica, bella scelta…”

Il Palermo targato City Football Group che stenta a decollare in questo avvio di stagione del campionato di Serie B catalizza l’attenzione di critica e addetti ai lavori. Sette punti in altrettante gare, quattro sconfitte nelle ultime cinque...

Il Palermo targato City Football Group che stenta a decollare in questo avvio di stagione del campionato di Serie B catalizza l'attenzione di critica e addetti ai lavori. Sette punti in altrettante gare, quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, un solo punto conquistato lontano dal Barbera. La rivoluzione estiva, partita con il doppio addio di Baldini e Castagnini e corroborata da una profonda rivisitazione della rosa in sede di mercato. La squadra di Corini fatica a trovare identità, brillantezza ed equilibrio, i nuovi arrivi, il cui valore assoluto non si discute, non riescono ancora a fare la differenza.