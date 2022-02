Palermo-ACR Messina, presidente Sciotto: “Zamparini? Mi spiace. Competente di calcio”

Pietro Sciotto, presidente dell'Acr Messina, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del derby contro il Palermo al "Barbera" in Serie C

"Uno stadio che meriterebbe la Serie A, una sensazione bellissima venire qui. Mi aspetto una bella partita anche da parte nostra, abbiamo bisogno di fare risultato e spero che possa essere il giorno giusto. Il Palermo ambisce alla Serie B, noi speriamo di lottare per rialzarci da questo brutto momento. La squadra merita, abbiamo effettuato innesti importanti, perfezionando i vari reparti. Se abbiamo scelto Raciti vuol dire che siamo convinti delle nostre mosse. Otto acquisti che hanno completato l'organico per fare qualcosa di importante per la città di Messina, magari anche qualcosa in più della salvezza. Dagli svincolato abbiamo già attinto, adesso bisogna solo fare risultati, la squadra è completa. Zamparini? Mi dispiace tantissimo, una persona competente e vulcanica, che ha dimostrato di saperne tanto di calcio".